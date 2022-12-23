КНДР продовжила заперечувати постачання озброєння до Росії

Пхеньян все ще стверджує, що не здійснював таких поставок.

Північна Корея заперечує постачання російській ПВК "Вагнера" озброєння. Міністерство закордонних справ назвало "безпідставним" матеріал про надання бойовикам зброї і боєприпасів, пише The Guardian із посиланням на північнокорейське офіційне інформагентство.

КНДР також обурилася через постачання українцям зброї з США.

Про надання росіянам боєприпасів, включно з артилерійськими, спершу повідомила японська газета Tokyo Shimbun. За її даними, постачання було здійснено через російсько-північнокорейську ділянку кордону минулого місяця, і найближчими тижнями очікується нова партія.

"Хибне повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії, є найабсурднішим маневром відволікання, яке не варте будь-яких коментарів або тлумачень", – йдеться в заяві представника міністерства, оприлюдненій KCNA.

Білий дім заявив у четвер, що Північна Корея завершила першу поставку зброї приватній російській військовій компанії "Вагнера", щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Перші звинувачення в продажі зброї росіянам на адресу КНДР восени опублікували американські ЗМІ з посиланням на розвідку. За їхніми даними, Пхеньян продав Москві артилерійські снаряди. У Білому домі в вересні уточнювали, що потенційно це можливо, але ознак того, що угода вже була укладена, тоді не було.

На початку листопада речник Держдепу заявив, що США мають інформацію про таємні постачання північнокорейських артилерійських боєприпасів до Росії. Вони використовуються у війні проти України.

Пхеньян вдає, ніби боєприпаси постачаються до країн Близького Сходу і Північної Африки, і заперечує постачання. КНДР також говорила, що не збирається постачати озброєння росіянам.