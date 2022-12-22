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ПВК "Вагнер" отримала ракети від Північної Кореї для війни в Україні, - Білий дім

Перша партія зброї надійшла в Росію у листопаді.

ПВК "Вагнер" отримала ракети від Північної Кореї для війни в Україні, - Білий дім
Фото: Новинарня

У Білому домі підтвердили інформацію, що Північна Корея передала російській ПВК "Вагнер" (зокрема, піхотним підрозділам) ракети для війни в Україні.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

Першу поставку відправили до Росії в листопаді. 

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила першу поставку зброї для ПВК "Вагнер", яка розрахувалася за це озброєння", - сказав Кірбі.

Він зауважив, що за оцінкою США, кількість озброєнь для ПВК "Вагнер" не може змінити динаміку бойових дій в Україні. "Але ми, звісно, стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання",- додав представник Білого дому.

За словами Кірбі, на фінансування операцій вагнерівців в Україні РФ виділяє понад 100 мільйонів доларів щомісяця. При цьому в окремих випадках російське військове керівництво підпорядковується "вагнерівцям". У компанії для ведення бойових дій в Україні набрали майже 50 тисяч найманців. Хоча ПВК і несе чималі втрати, однак, за словами Кірбі, вона "продовжує відігравати провідну роль", зокрема в найбільш запеклих боях під Бахмутом.

У США запевнили, що разом зі союзниками і партнерами будуть ініціювати обговорення такого кроку Північної Кореї на міжнародному рівні. Цей інцидент порушує низку резолюцій Радбезу ООН.

Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повну інформацію про поставки Іраном безпілотників для Росії.

Тим часом Адміністрація Байдена доручила розслідувати, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники.

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