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​Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Це - боротьба за життя"

Міністр оборони подякував США за підтримку України.

​Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Це - боротьба за життя"
Фото: скріншот відео

Міністр оборони Олексій Резніков подякував президенту США Джозефу Байдену, а також американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.

"Черговий американський військовий пакет для української армії не є новорічним подарунком. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень і вночі, у сніг, дощ та спеку. Це - боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден пояснив, чому Україні не дали всю необхідну для відбиття атак Росії зброю.

Україна закликала партнерів надати ракетні системи великої дальності. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів. Це дозволило б зекономити на генераторах, які потрібні українцям після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Надані США ракетні системи залпового вогню HIMARS і GMLRS мають дальність до 80 кілометрів.

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