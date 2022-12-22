​Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Це - боротьба за життя"

Міністр оборони Олексій Резніков подякував президенту США Джозефу Байдену, а також американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.

"Черговий американський військовий пакет для української армії не є новорічним подарунком. Це те, що необхідно для роботи: у свята та будні, вдень і вночі, у сніг, дощ та спеку. Це - боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", - написав він у Twitter.

Another 🇺🇸 military aid package for the #UAarmy is not a Xmas present.These are what is necessary for work: on holidays & weekdays,during the day & night,in the snow,rain & heat.

This is a struggle for life,liberty, the pursuit of happiness.

TNX you @POTUS @SecDef & the 🇺🇸 people pic.twitter.com/kSMmpU7qvv — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден пояснив, чому Україні не дали всю необхідну для відбиття атак Росії зброю.

Україна закликала партнерів надати ракетні системи великої дальності. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що Україні для розв'язання проблем, які виникають через російську агресію, потрібні ракети дальністю понад 800 кілометрів. Це дозволило б зекономити на генераторах, які потрібні українцям після російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Надані США ракетні системи залпового вогню HIMARS і GMLRS мають дальність до 80 кілометрів.