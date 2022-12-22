Американські системи ППО Patriot зможуть використовувати і на лінії фронту, і для захисту критичної інфраструктури, – Ігнат

Де саме їх розмістять – вирішуватиме керівництво держави.

Американські системи протиповітряної оборони Patriot є одними з найкращих комплексів у світі. Модифікація, яку українці отримають від США, поки невідома – це не розголошується.

Не всі системи Patriot здатні вражати балістичні цілі, як "Іскандер-М", які проти українців використовує Росія. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Сподіваємося, що це буде один із кращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі. Одна батарея – це мав би бути тільки початок", – зазначив він.

Ігнат пояснив, що одна батарея містить машини забезпечення і від чотирьох до восьми пускові установки. В одній пусковій – чотири ракети.

"Дальність ураження Patriot – до 150 км по аеродинамічних цілях", – додав речник Повітряних сил.

Така ППО зможе прикривати і лінію фронту, і обʼєкти критичної інфраструктури. Рішення про місця їх розташування ухвалюватиме вище військове керівництво України.

За словами речника Повітряних сил, українські військові нинішніх умовах зможуть опанувати такі системи ППО за декілька місяців. IRIS-T і NASAMS захисники опанували на навчанні за кордоном за кілька тижнів.

Нагадаємо, учора під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона США підтвердили надання сучасних систем ППО Patriot. Україна закликала надати їх для захисту від російських терористичних ударів.

Також у цей пакет допомоги увійдуть боєприпаси до HIMARS, 500 високоточних 155-мм снарядів, 10 мінометних систем 122-мм та 10 000 мін, 10 мінометних систем 82-мм та 10 мінометних систем 60-мм, 37 бронемашин Cougar, 120 машин HMMWV, шість броньованих легких автівок, ракети HARM та інше озброєння і обладнання. Сума пакету складає $1,8 млрд.