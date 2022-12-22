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Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування для українських біженців

Фінансування складає майже 20 млн доларів.

Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування для українських біженців
Фото: BTA Photo

Уряд Болгарії виділив додаткове фінансування на гуманітарну підримку українських біженців.

Про це пише bta.bg.

Затверджено додаткові видатки до бюджету Міністерства туризму на 2022 рік на суму 37,6 млн левів (майже 20 млн доларів).

Йдеться про два періоди: 24 лютого - 31 травня 2022 року та 1 червня 2022 року – 24 лютого 2023 року.

“Надання коштів здійснюється за рахунок економії коштів та/або трансфертів з державного бюджету на 2022 рік”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, сейм Польщі схвалив зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. Вони передбачають, що українці частково оплачуватимуть проживання, також передбачено обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.

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