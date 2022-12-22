У росіян буде шанс, якщо вони переможуть Кремль у своїх головах, – Зеленський у Конгресі США

“Вони кинули проти нас усе, так само, як і схожа тиранія колись".

Росіяни мають перемогти Кремль у своїх головах. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму виступі перед обома палатами Конгресу США.

Попри весь жах Україна не впала, а живе і бореться, зазначив він.

"Ми перемогли Росію у битві за розуми світу. Ми не боїмося і так само не має боятися ніхто у світі. Україна отримала цю перемогу, яка надихає увесь світ. У росіян буде шанс стати вільними, якщо вони переможуть Кремль у своїх головах", – сказав він.

Водночас він підкреслив, що боротьба продовжується і на полі бою, і не лише за території, життя українців і незалежність України та інших націй, а й за те в якому світі житимуть наші діти та внуки. І цю битву не можна відкласти чи заморозити.

“Вони кинули проти нас усе, так само як і схожа тиранія колись... Кинули все, що в них є, проти вільного світу. Так само, як хоробрі американські солдати, які тримали оборону і відкинули гітлерівські війська на Різдво 1944 року, відважні українські солдати роблять те ж з путінськими військами на це Різдво. Україна тримає свої позиції і ніколи не здасться”, – сказав президент України.

Після цих слів конгресмени встали і аплодували Зеленському стоячи.

Нагадаємо, триває візит президента України Володимира Зеленського до США, перший міжнародний візит з початку війни в Україні. Вже відбулася його спільна пресконференція з очільником американської нації Джо Байденом, під час якої він подякував Конгресу за підтримку.