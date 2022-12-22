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Зеленський подякував Конгресу США за підтримку

Двопалатна та двопартійна підтримка України триватимуть і далі.

Фото: EPA/UPG

Конгрес США демострує двопалатну і двопартійну підтримку України, і вона буде зберігатись і далі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за результатами візиту до США.

“Дякую Конгресу – за двопалатну і двопартійну підтримку і передчуваю сьогодні змістовні зустрічі з очільниками Палати представників і Сенату, за рішення Конгресу на посилення свободи. І зараз я як раз продовжу цей візит – новими заходами в Конгресі”, - сказав президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що сподівається на те, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже 45 млрд доларів. 

“Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки”, - підкреслив Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, візит президента Зеленського в США став історичним як для України, так і для українських відносин з Америкою, для американського лідерства.

Фото: White House

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