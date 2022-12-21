Адміністрація Байдена доручила розслідувати, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники, - CNN

У робочій групі задіяні міністерства оборони, юстиції, торгівлі і казначейства та Держдеп.

Адміністрація президента США Джо Байдена створила розширену робочу групу для розслідування того, як американські компоненти потрапляють в іранські безпілотники, які РФ використовує у війні проти України.

Про це повідомляє CNN.

Вони розповіли, що розслідування активізувалося протягом останніх тижнів на тлі отриманих американцями розвідувальних даних про те, що Кремль у межах угоди з Іраном готується відкрити власний завод із виробництва дронів у Росії. Тегеран уже почав передавати Москві креслення і компоненти для них.

У робочій групі задіяні міністерства оборони, юстиції, торгівлі і казначейства та Держдеп. Групу контролює Рада національної безпеки. Працівники Конгресу знають про роботу групи і сподіваються, що їм нададуть список американських компаній, деталі яких знайшли в безпілотниках.

Раніше британська дослідницька організація Conflict Armament Research з’ясувала, що 82% їхніх компонентів виготовили компанії, що базуються в США. Зокрема, там були процесори Texas Instruments, а також двигун австрійської фірми Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.

Американські чиновники розповіли CNN, що немає доказів, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує свої технології для виробництва безпілотників.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повну інформацію про поставки Іраном безпілотників для Росії.