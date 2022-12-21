Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
ГоловнаСуспільствоПодії

​Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Польщі

Головнокомандувачі обговорили лікування українських бійців, військові навчання та безпекову ситуацію через війну з Росією.

​Залужний зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Польщі
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з начальником Генштабу Збройних сил Польщі Раймундом Анджейчаком.

Про це йдеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах.

За словами Головнокомандувача, з Анджейчаком обговорили безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку. 

Залужний подякував за надану військову допомогу (озброєння, військову техніку, боєприпаси тощо), а також за військові навчання для українських бійців на польській території.

"Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - підкреслив Головнокомандувач.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, нещодавно польський Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм. Також підтримав зміни до правил допомоги біженцям з України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також