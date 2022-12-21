Головнокомандувачі обговорили лікування українських бійців, військові навчання та безпекову ситуацію через війну з Росією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з начальником Генштабу Збройних сил Польщі Раймундом Анджейчаком.

Про це йдеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах.

За словами Головнокомандувача, з Анджейчаком обговорили безпекову ситуацію в регіоні та сценарії її розвитку.

Залужний подякував за надану військову допомогу (озброєння, військову техніку, боєприпаси тощо), а також за військові навчання для українських бійців на польській території.

"Разом ми втілюємо стратегічно важливе рішення щодо переходу України на важке озброєння держав-членів НАТО. Глибока вдячність польській стороні за лікування та реабілітацію поранених українських воїнів", - підкреслив Головнокомандувач.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Нагадаємо, нещодавно польський Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм. Також підтримав зміни до правил допомоги біженцям з України.