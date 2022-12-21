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На Херсонщині завершується відновлення переправи через Інгулець

Міст підірвали російські окупанти.

На Херсонщині завершується відновлення переправи через Інгулець
Фото: Telegram-сторінка Ярослава Янушевича

Завершуються роботи на переправі через річку Інгулець, що з’єднує село Зарічне з Архангельським Високопільської громади.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Мешканці Зарічного не мали можливості виїхати з села, коли ґрунтові дороги стають непроїзними через погану погоду. Міст через річку Інгулець, яким раніше користувалися люди, підірвали російські окупанти.

Зазначається, що для проведення відновлювальних робіт задіяно 20 спеціалістів та 15 одиниць техніки. За тиждень переправою можна буде користуватися. У планах – повноцінне відновлення мосту.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти пошкодили дві електропідстанції у Херсоні. На відновлення знадобиться 2-3 доби.

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