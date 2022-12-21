На Харківщині судитимуть освітянина-колаборанта.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора освітнього закладу за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор навчального закладу у с. Андріївка Куп‘янського району активно підтримував «руський мир». У серпні він провів нараду працівників та повідомив, що навчання у закладі буде здійснюватись за російською програмою, а оплата працівникам виплачуватиметься у російських рублях.

7 вересня у селищі Великий Бурлук Куп’янського району колаборант отримав російські підручники за стандартами освіти держави-агресора, які у подальшому привіз до навчального закладу. Після цього він надав вказівку працівникам роздати отримані ним російські підручники учням, аби організовувати освітній процес за програмою РФ.

1 листопада правоохоронці затримали колаборанта.

Нагадаємо, росіяни для створення адміністрацій на територіях окупованих територій України завозять чиновників з країни-агресора. Тепер ці люди мають імітувати “народну владу”.