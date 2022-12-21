Українські хакери збирають дані про російських військових, - Федоров

Айтішники збирают «Книгу катів» із даними про російських солдатів, що прийшли зі зброєю на українську землю.

Члени так званої ІТ-армії України, волонтерської групи комп’ютерників, збирають «Книгу катів» для каталогізації російських солдатів, які вбивають і ймовірно катують українців, повідомив у інтерв’ю Bloomberg міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Офіційні особи в Києві раніше повідомили виданню, що вони документують дані в рамках плану переслідування російських лідерів у міжнародному суді. Мета, за словами Федорова, щоб усі зрозуміли, хто напав на Україну і вбивав українців.

«Сучасні технології допомагають нам ідентифікувати російські військові злочини, як-от розпізнавання обличчя за допомогою штучного інтелекту, який декодує інформацію з публічних камер», — сказав він.

За його словами, ці дані також допомагають приймати рішення на полі бою.

ІТ-армія взяла на себе відповідальність за порушення роботи російських сервісів за допомогою кібератак з початку війни.

За словами Федорова, в одному випадку група волонтерів з IT Army «повністю» зламала RuTube, російську відеоплатформу, що належить компанії, афілійованій з газовим монополістом країни, що призвело до перебоїв у роботі сайту на тиждень. Це приурочили до Дня Перемоги. За даними ЗМІ, сайт RuTube не працював три дні.

«IT Army навіть вдалося зламати бейджі співробітників RuTube, щоб вони не могли потрапити в компанію», — сказав Федоров.

«Газпром-Медіа Холдинг», дочірня компанія «Газпромбанку», яка володіє RuTube, не відповіла на запит про коментарі.

ІТ-армія також працює над донесенням новин про війну до громадян Росії, де, за словами міністра, контрольовані державою ЗМІ продовжують описувати вторгнення як «операцію сил спеціального призначення».

«Для України дуже важливо доносити правду до росіян, боротися з пропагандою. Нам потрібно підірвати підтримку президента Росії Володимира Путіна та тих, хто підтримує війну», – сказав Федоров.

Федоров зазначив, що така діяльність - це, у тому числі, відповідь на кібератаки російських хакерів, що були здійснені перед наземним вторгненням 24 лютого. За словами Федорова, інциденти були спрямовані на те, щоб паралізувати роботу банків і державних вебсайтів. Ймовірно, на їхню підготовку знадобилося від шести місяців до року. Щоб мінімізувати наслідки атаки, український уряд закрив вебсайти та diia.gov.ua - додаток, який громадяни використовують для зберігання паспортів, водійських прав і податкових платежів.

Нагадаємо, Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Понад 10 000 пристроїв, які надають послуги Інтернету за допомогою супутників, будуть відправлені в Україну в найближчі місяці.