​Понад 21 000 студентів-контрактників переводять на бюджет, – Шкарлет

Безкоштовно будуть навчатися діти загиблих захисників, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та переселенці з тимчасово окупованих територій.

Понад 21 000 студентів окремих категорій отримали дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.

Про це міністр освіти у науки Сергій Шкарлет написав у Telegram.

"Міносвіти завершує перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також дітей жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно" , – йдеться у повідомленні.

Станом на 21 грудня за рахунок внутрішнього перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані Міносвіти, надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням майже 21 048 студентам, із них 18 887 – за денною формою навчання та 2 161 – за заочною.

Міністр також повідомив, що повністю задоволено потреби в переведенні на місця держзамовлення за всіма ступенями, крім бакалавра. Залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем "бакалавр" становить 902 місця.

"Це питання найближчим часом буде вирішуватись за рахунок додаткових місць державного замовлення", – наголосив він.

Нагадаємо, борги студентів, які проживають у зонах бойових дій чи під окупацією, оплатить держава.