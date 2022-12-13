Укриття мають майже 75% шкіл, – Шкарлет

Майже 75% українських шкіл мають укриття. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує пресслужба міністерства.

Станом на 12 грудня проведено огляд майже 26,55 тис. (95%) об'єктів закладів освіти.

З них приблизно 68% мають укриття і можуть здійснювати освітній процес в очній формі.

Зокрема, укриття облаштовані у:

дитячих садках – 56,1%;

школах – 74,7%;

профтехах – 94,78%;

закладах фахової передвищої та вищої освіти – 87,8%.

Міністр зазначив, що вимкнення електроенергії не надто критично впливає на освітній процес, адже вчителі вміють підлаштовуватися до будь-яких викликів.

“За відсутності світла і інтернету, вони “роздають” інтернет з мобільних телефонів на ноутбуки, у яких уже заряджені батареї, аби безперешкодно провести уроки. Також застосовується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання”, – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, на базі українських шкіл та ДСНС було створено вже 70 “Класів безпеки”, цей процес триватиме й далі.