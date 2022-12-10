На Луганщині росіяни вводять військову підготовку у школах

На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські загарбники замість канікул намагаються запровадити військову підготовку дітей.

Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

"У так званій "лнр" згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати "курс молодого бійця", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в ОВА, пропаганда для загарбників важливіша за світло, воду чи тепло, навіть взимку, коли населення у захоплених містах мерзне в багатоповерхівках без комунікацій.

"Як от в Лисичанську. Там у грудні розпочала роботу міжвідомча робоча група з розшуку стихійних поховань. Була половина літа, три місяці осені – вирішили шукати під снігом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованій частині Луганщини російські загарбники збираються вивести з обігу гривню.

Також так званий «уряд лнр» встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі. До прикладу, у Сєвєродонецьку – з липня. Тариф на вивіз сміття встановлений, хоча сміття від початку літа не вивозиться. Воду дали лише в деяких будинках в вересні-жовтні, однак сплачувати за неї слід із липня.