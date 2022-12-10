Головне за ніч. Субота, 10 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, десять збитих "шахідів", ворожі обстріли південних областей та Дніпропетровщини, обшуки у церквах УПЦ МП в Харкові.

Цієї ночі неспокійно було на півдні країни, в решті областей минулося майже без повітряних тривог.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Ворог учора завдав пʼятьох ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окрім значних втрат від дій Сил оборони, ворог також зазнає втрат від так званого дружнього вогню. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили чотири пункти управління та пʼять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 10 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 грудня орієнтовно склали 93 760 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 370 окупантів.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі російська армія здійснила нову атаку з використанням іранських ударних БпЛА Shahed. ЗСУ збили 10 із 15 апаратів.

Під прицілом ворога були південні області, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Уночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Підрозділами Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями", – йдеться у повідомленні.

6 грудня після тритижневої перерви росіяни поновили масовані атаки ударними безпілотниками іранського виробництва. Міноборони Британії вважає, що це може свідчити про постачання їм нової партії.

Унаслідок атаки ворожими дронами-камікадзе на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Наразі триває робота рятувальних та відновлювальних служб.

Російська армія вночі обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровську область. Постраждали Нікопольська і Марганецька громади.

Найбільше дісталося Нікополю. "Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома", – написав у Телеграм голова ОВА Валентин Резніченко.

Ще двоє людей – 72-річний чоловік та 86-річна жінка – госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами в стані середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, також дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ.

"Упродовж доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

В Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об'єкт інфраструктури. Жертв та постраждалих немає.

Сьогодні, 10 грудня, у харківських храмах Української православної церкви Московського патріархату почалися обшуки. На території працюють люди з розпізнавальними знаками СБУ.

"Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова", - повідомляє Суспільне Харків з посиланням на очевидців.

Проведення обшуків кореспондентам Суспільного підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Надати коментар щодо причин обшуків він обіцяє впродовж дня, коли слідчі дії будуть завершені.

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