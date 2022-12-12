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Росіяни обстріляли територію трьох громад Сумщини

Окупанти обстріляли Сумщину із мінометів, гранатометів та “Граду”.

Росіяни обстріляли територію трьох громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

За день 12 грудня російські окупанти завдали 38 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

“По Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню “Град”, - написав Живицький. 

Крім того, Великописарівську громадобстріляли з гранатометів - зафіксовано 16 прильотів.  

Також двічі обстріляли Середино-Будську громаду - загалом прилетіло 6 мін. Обстрілом був пошкоджений приватний будинок та сарай.  

Нагадаємо, російська армія 12 грудня знову обстріляла Херсон і прилеглі населені пункти. Росіяни били артилерією з тимчасово окупованої території. Відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.

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