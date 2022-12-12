Євросоюз запровадив проти Ірану санкції, в переліку - особи і компанії, причетні до виробництва безпілотників

У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи

У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.

Також Рада Євросоюзу має намір застосувати обмежувальні заходи щодо ще однієї організації через аналогічну причину.

У санкційному списку перебувають керуючий директор компанії Mado, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, головнокомандувач ВПС Ірану.

До прикладу, головнокомандувач ВПС Ірану бере участь в ухваленні рішень щодо програми БпЛА, їхнього експорту та оборонного співробітництва з Росією. Двигуни виробництва Mado виявили на Shahed-136. А іранська компанія DAMA бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві дронів у межах іранської програми.

Під санкції також потрапили науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (це підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни), а ще компанія Paravar Pars. Остання виготовляє безпілотники для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Розширення санкцій ЄС також стосується придушення протестів в Ірані. Через це у список потрапили щу 20 фізичних та одна юридична особи.

Санкції включають у себе заборони на поїздки в країни Євросоюзу, надання коштів/економічних ресурсів та замороження активів.

Нагадаємо, у Європейському Союзі не змогли схвалити дев'ятий пакет санцій проти РФ.

У британській розвідці вважають, що підтримка Іраном Росії зросте у найближчі місяці.