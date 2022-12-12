Китай готує нові причини для відпрацювання подальших атак, – МЗС Тайваню

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву вважає, що китайський уряд готується знайти новий "привід для відпрацювання свого майбутнього нападу" на острів. Він припустив, що комунікації через протоку можуть зменшитися ще більше на тлі обрання Сі Цзіньпіна лідером КНР утретє, повідомляє The Guardian.

В інтерв’ю Guardian у Тайбеї Ву сказав, що китайська військова загроза "стає серйознішою, ніж будь-коли", з п’ятикратним збільшенням вторгнень військових літаків у зону оборони Тайваню з 2020 року.

Найбільша військова активність Китаю відбулася в серпні, після того як спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

Міністр сказав, що посилюються не лише військові зусилля Китаю, а й "комбінація тиску", включно з економічним примусом, кібератаками, когнітивною та правовою війною та дипломатичними зусиллями, спрямованими на міжнародну ізоляцію Тайваню.

"І ми абсолютно впевнені, що китайці, можливо, захочуть використати ще один привід для відпрацювання своїх майбутніх атак на Тайвань. Отже, це військова загроза Тайваню", – заявив Ву.

Нагадаємо, у жовтні острів заявив, що очікує посилення дипломатичних атаки з боку Китаю, включно зі спробами Пекіна схилити на свій бік союзників острова в питанні визнання уряду.