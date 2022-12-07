Тайвань виділяє 1 млн доларів на генератори для Києва

Тайвань також доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу.

Тайванська влада виділяє фінансування для підтримки мешканців Києва, які страждають від дефіциту електроенергії внаслідок російських атак на інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба МЗС Тайваню.

“У Києві, столиці України, почався сніг, і Міністерство закордонних справ фінансує $1 млн на закупівлю обладнання для аварійної електрогенерації, щоб допомогти понад 3 мільйонам громадян, які страждають від дефіциту електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

Окрім надання фінансової допомоги, Тайвань також доставлятиме гуманітарну допомогу - шарфи, рукавички, теплий одяг, ковдри та рації.

“Тайвань, як і Україна, знаходиться на передовій боротьби з авторитарним експансіонізмом, і ми раді допомогти народу України, бо він бореться за свободу”, - підсумували у МЗС Тайваню.

Нагадаємо, раніше Тайвань пожертвував Чехії 2,5 млн доларів на допомогу Україні та українським біженцям.