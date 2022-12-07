Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
ГоловнаСуспільствоВійна

Тайвань виділяє 1 млн доларів на генератори для Києва

Тайвань також доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу.

Тайвань виділяє 1 млн доларів на генератори для Києва
Фото: Пресслужба МЗС Тайваню

Тайванська влада виділяє фінансування для підтримки мешканців Києва, які страждають від дефіциту електроенергії внаслідок російських атак на інфраструктуру.

Про це повідомила пресслужба МЗС Тайваню.

“У Києві, столиці України, почався сніг, і Міністерство закордонних справ фінансує $1 млн на закупівлю обладнання для аварійної електрогенерації, щоб допомогти понад 3 мільйонам громадян, які страждають від дефіциту електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

Окрім надання фінансової допомоги, Тайвань також доставлятиме гуманітарну допомогу - шарфи, рукавички, теплий одяг, ковдри та рації.

“Тайвань, як і Україна, знаходиться на передовій боротьби з авторитарним експансіонізмом, і ми раді допомогти народу України, бо він бореться за свободу”, - підсумували у МЗС Тайваню. 

Нагадаємо, раніше Тайвань пожертвував Чехії 2,5 млн доларів на допомогу Україні та українським біженцям

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також