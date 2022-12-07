Росіяни запустили по українській енергосистемі понад 1000 ракет і снарядів, - Укренерго

Дефіцит потужностей особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак.

Російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.

Про це під час дискусії щодо стабілізації та відновлення України, організованої Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми вже пережили масовані атаки агресора. Ці атаки є найбільшим ударом по електромережі, який коли-небудь бачило людство. Понад 1000 снарядів і ракет було випущено по електрооб'єктах і лініях, зокрема по підстанціях. На жаль, ці атаки завдали великої шкоди Україні та нашій системі", - сказав він.

За його словами, Україна має великий дефіцит генеруючих потужностей.

"Попри те, що ми втратили від 25% до 30% споживання, якщо порівнювати з довоєнним періодом, дефіцит генеруючих потужностей більший, і тому в нас дефіцит електроенергії в системі, й досить серйозний", - зазначив Кудрицький.

Він пояснив, що дефіцит особливо відчувається в перші чотири дні після масованих атак, доки система відновлює здатність генеруючих установок виробляти електроенергію. Але навіть після відновлення енергосистема не може повністю забезпечити потреби України, з чим пов'язані відключення від мережі не лише побутових споживачів, а й бізнесу.

Голова "Укренерго" зазначив, що основною метою компанії є збереження системи інтегрованою впродовж цієї зими в умовах подальших атак ворога, для чого розроблено певний план. Одним із важливих його елементів є забезпечення обладнання, необхідного для відновлення життєздатності системи.

Нагадаємо, що у Києві та Київській області у середу, 7 грудня, запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Масовані атаки Росії на українську енергосистему тривають із 10 жовтня. Через пошкодження об'єктів енергетики по всій території України запроваджуються погодинні та екстрені відключення світла. Ворожий ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти системи електропередачі.