УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по Кураховому, загинули щонайменше шестеро мирних людей

Ворог обстріляв ринок, заправки і будинки. 

Росія вдарила по Кураховому, загинули щонайменше шестеро мирних людей
Окупанти (Ілюстративне фото)
Фото: vesti-ua.net

Росія завдала потужного удару по Кураховому (Донецька область). За попередніми даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

Російські окупанти били по середмістю. Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки", – написав він. 

Донецька область залишається місцем запеклих боїв захисників із окупантами. Ворог також постійно бʼє по неокупованих населених пунктах. Влада закликає мешканців Донецької області евакуюватися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також