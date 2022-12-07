Росія вдарила по Кураховому, загинули щонайменше шестеро мирних людей

Росія завдала потужного удару по Кураховому (Донецька область). За попередніми даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

Російські окупанти били по середмістю. Про це повідомив у Телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки", – написав він.

Донецька область залишається місцем запеклих боїв захисників із окупантами. Ворог також постійно бʼє по неокупованих населених пунктах. Влада закликає мешканців Донецької області евакуюватися.