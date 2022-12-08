Незламний хаб: “Епіцентр” запускає безкоштовний коворкінг в Києві

Новий соціальний проєкт компанії під назвою “Незламний хаб” розпочав роботу в ТЦ “Епіцентр” за адресою пр-т С. Бандери, 11-А, що неподалік станції метро “Почайна”. Таким чином компанія хоче підтримати українців, які не можуть працювати через аварійні відключення світла, відсутність інтернету та зв’язку.

“Торговельні об’єкти компанії “Епіцентр” оснащені власними генераторами, які дозволяють нам продовжувати роботу навіть за відсутності централізованого електропостачання. Щоб допомогти українцям пройти цей складний для країни період, ми вже запустили в усіх торговельних центрах станції підзарядки гаджетів, а зараз відкриємо повноцінний коворкінг на понад 100 робочих місць. Для відвідувачів працює безкоштовний wi-fi, а для школярів обладнана спеціальна зона з пуфами, щоб вони могли продовжувати навчання онлайн у випадку відключення світла вдома”, - пояснює PR-директор компанії Юлія Чудновець.

На території коворкінгу працюватиме міні-кав'ярня, а на першому поверсі кафе.

“Епіцентр” - лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок листопада 2022 року мережа компанії об’єднувала 73 діючих торгових об’єкти під брендами “Епіцентр” та “Нова Лінія” в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ “Епіцентр” у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Ще частина торгових об’єктів була змушена припинити роботу через окупацію українських територій або близькість до зон бойових дій.