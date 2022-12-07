5 українських компаній, які найкраще адаптувалися до роботи в умовах війни: ОККО, "Нова Пошта", "Фармак", "Епіцентр, Intellias

Згідно з останніми опитуваннями Європейської бізнес-асоціації, вже 44% українських компаній відновили свою роботу у повному обсязі попри те, що в країні триває війна. До переліку бізнесів, які найбільш ефективно налагодили роботу в нових реаліях увійшли: ОККО, «Нова Пошта», «Фармак», «Епіцентр», Intellias, передає 24 канал.

СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк, коментуючи такі оцінки, зазначив, що компанія змогла максимально швидко вибудувати нову логістику постачання пального в Україну.

«У нас залишалася єдина можливість завозити продукт через західні кордони. Ми швидко відреагували, оскільки віддавна мали контакти з великими європейськими трейдерами. І вже 25 лютого ми підняли всі свої зв’язки в Європі, продзвонили постачальників, уклали нові угоди і почали наповнювати ринок пальним. Це дало нам змогу стабільно працювати, зберегти робочі місця і сформувати міцний економічний тил», – розповів Василь Даниляк.

За його словами, у перші місяці війни компанія стала одним з найбільших імпортерів пального в Україні. Завдяки цьому вона змогла забезпечити нафтопродуктами і ЗСУ, і волонтерів, і звичайних водіїв. А крім того, ще й отримувати прибуток, сплачувати у повному обсязі податки й надавати фінансову та матеріальну допомогу в обороні та відбудові держави.

Зокрема, за січень-вересень 2022 року компанія сплатила зі своєї операційної діяльності понад 2,3 мільярда гривень, що на 52,1% більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 1,9 мільярда гривень перераховано у бюджет податків і зборів від імпорту пального. Тобто загальна сума відрахувань перевищила 4 мільярди гривень (це становить 0,28% усіх надходжень до зведеного бюджету України). Фактично кожен АЗК ОККО щомісяця сплачує 658 тисяч гривень податків.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення РФ мережа ОККО надала допомоги вже на понад 200 мільйонів гривень для бійців ЗСУ і тероборони, волонтерів, громад у деокупованих і потерпілих від воєнних дій регіонах. Наприклад, для захисників України у гарячих точках на ОККО безкоштовно з березня готують хотдоги та каву; понад 100 тисяч літрів пального і 40 мільйонів гривень передали на відбудову Чернігова й Київщини; пальним компанія допомагає фондові «Повернись живим» та іншим волонтерським організаціям. А зараз компанія розгорнула ініціативу «Око за око», мета якої закупити 25 новітніх розвідкомплексів «ШАРК» для Збройних Сил України за 325 млн гривень.