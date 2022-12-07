Понад 2,2 млрд гривень надійшло у дохід України від арештованих БЕБ активів РФ та РБ

Майно Росії та Білорусі, серед якого рухомий склад та товарно-матеріальні цінності, арештоване співробітниками Бюро економічної безпеки України, вже приносить дохід нашій державі. АТ "Укрзалізниця" отримало 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям РФ та РБ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Нещодавно Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову партію арештованого аміаку. Наразі вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, держава вже отримала понад 2,2 млрд гривень доходів завдяки арештованим БЕБ активам РФ та РБ.

Згадані активи – вагони в кількості 17800 та понад 42 тис. тонн аміаку були вилучені та арештовані детективами БЕБ у підприємств, що прямо або опосередковано пов’язані з компаніями або громадянами Росії та Білорусі.

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України, в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами порушень в економічній сфері, ініціює арешт активів Росії та Білорусі (фізичних та юридичних осіб). Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, раніше АРМА придбало військові облігації на 600 млн грн за рахунок арештованого російського аміаку.