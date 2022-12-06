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У банках, які причетні до незаконного грального бізнесу, проводять обшуки, - БЕБ

Орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн, зазначили в бюро.

У банках, які причетні до незаконного грального бізнесу, проводять обшуки, - БЕБ
Фото: Пресслужба Бюро економічної безпеки України

Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки проводять обшуки в банках у різних регіонах України.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

Перевіряють фінустанови, які причетні до незаконного грального бізнесу. Зокрема, їх використовували компанії, які організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо.

У бюро зазначили, що фактичні власники компаній, аби проводити незаконні фінансові операції та уникнути первинного фінансового моніторингу, вступили в змогу зі службовими особами банків. При махінаціях використовували реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб сайтів двійників на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору", - розповіли в БЕБ.

За попередніми даними, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн., а розмір несплачених податків - 2 млрд грн.

Зловмисникам інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ч. 3 ст. 212, КК України  та здійснення незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей вчинених за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Нагадаємо, раніше БЕБ зупинило діяльність п’яти закладів нелегального грального бізнесу в Києві. А влітку працівники ДБР викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі підпільних гральних залів із азартними іграми.

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