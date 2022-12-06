За матеріалами СБУ до реального строку ув’язнення за підготовку вибухів у Дніпропетровській області засуджений брат колишнього народного депутата-зрадника й одного з організаторів кремлівського проєкту "Новоросія" Олега Царьова.

Зловмиснику призначене покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, повідомляє сайт СБУ.

За даними слідства, засуджений виконував завдання російських спецслужб щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Дніпропетровській області. Для цього він здійснював підготовку серії вибухів на стратегічно важливих об’єктах транспортної і критичної інфраструктури, за що загарбники обіцяли йому "крісло" голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в разі захоплення регіону.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника та встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності. У травні під час спецоперації в Дніпрі чоловік був затриманий.

Під час обшуків у спеціально обладнаному схроні правоохоронці виявили зброю й боєприпаси, тротилові шашки для вчинення терактів, банківські картки та паспорти громадянина Російської Федерації.

Суд визнав фігуранта винним за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Враховуючи співпрацю зі слідством, засудженому призначене покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Зазначається, що ворожий поплічник заявив про бажання бути включеним до списків обміну на українців, які перебувають у полоні в російських загарбників.

Нагадаємо, у вересні колишнім депутатам Олегові Царьову та Володимиру Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді.