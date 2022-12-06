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​Посольства України в Румунії і Данії отримали небезпечні пакунки, – Кулеба

Терор посольств триває.

​Посольства України в Румунії і Данії отримали небезпечні пакунки, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що посольства України в Румунії та Данії отримали небезпечні пакунки.

Про це міністр закордонних справ України повідомив під час онлайн-брифінгу, інформує у Facebook МЗС України.

“Маємо нові випадки надсилання до наших посольств небезпечних пакунків: сьогодні додалися наші посольства в Румунії та посольство України в Данії. Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час та гроші на поштові марки. Нічого ви цим не досягнете”, – сказав він.

 

Нагадаємо, низка українських посольств і консульств отримали погрози – просякнуті кровʼю пакунки. МЗС України вважає це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України. 

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