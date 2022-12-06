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Десять років за ґратами за службу на боці ворога проведе кулеметник "ДНР", – ОГ

З 2014 року засуджений брав активну участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ та інших військових формувань.

Десять років за ґратами за службу на боці ворога проведе кулеметник "ДНР", – ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури до десяти років позбавлення волі засуджено учасника незаконних збройних формувань РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурором доведено, що в квітні 2014 року мешканець м. Донецька вступив до лав терористичної організації "ДНР". Протягом вісьмох років він був стрілком та кулеметником у низці НЗФ", – йдеться у пвідомленні.

Він "служив" у "народному ополченні Донбасу", "Сотні Чегевари", "Слов’янській бригаді", а також "Першому армійському корпусі".

Весь цей час засуджений брав активну участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, які були задіяні у проведенні антитерористичної операції поблизу Донецька, Краматорська, Шахтарська та селища Піски.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та держкордону України, участі у терористичній організації і діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, на Житомирщині до 12 років за ґратами засуджено командира протитанкового артдивізіону "ДНР". Засуджений займався забезпеченням боєздатності та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.

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