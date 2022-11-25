На Житомирщині до 12 років за ґратами засуджено командира протитанкового артдивізіону "ДНР", - ОГ

Засуджений займався забезпеченням боєздатності та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури у порядку спеціального судового розгляду жителя Донеччини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначене покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що житель м. Макіївки Донецької області з 2014 року бере участь у незаконному збройному формуванні так званої "ДНР". Він отримав псевдозвання підполковника, командира протитанкового артилерійського дивізіону гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга" (раніше "Кальміус")", - йдеться у повідомленні.

Засуджений займався забезпеченням боєздатності та управління вогнем протитанкового артдивізіону, дбав про стан військової техніки та засобів ураження.

Нагадаємо, 12 років за ґратами проведе танкіст армії РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі. Він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках міста.