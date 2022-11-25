На Чернігівщині військового РФ засуджено до десяти років позбавлення волі, - ОГ

Засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі.

За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до десяти років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурор у суді довів, що він відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Фото: Офіс генпрокурора

Його визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) в порядку спеціального судового розгляду.

Нагадаємо, на Одещині до 15 років за ґратами засуджено стрілка "ДНР" з позивним "Ланжерон". Чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски.