УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні лунають вибухи
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
Шалені продажі. Що відбувається з російською нафтою?
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
ГоловнаПраво

На Чернігівщині військового РФ засуджено до десяти років позбавлення волі, - ОГ

Засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі.

На Чернігівщині військового РФ засуджено до десяти років позбавлення волі, - ОГ
Фото: 5.ua

За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до десяти років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурор у суді довів, що він відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Фото: Офіс генпрокурора

Його визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) в порядку спеціального судового розгляду.

Нагадаємо, на Одещині до 15 років за ґратами засуджено стрілка "ДНР" з позивним "Ланжерон". Чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ в населених пунктах Слов’янськ, Дебальцеве, Логвинове, Піски.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також