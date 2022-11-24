"Смотрящого" та його спільника підозрюють у встановленні та поширнні злочинного впливу серед осіб, які утримуються в СІЗО

Вони налагодили діяльність зі збору, накопичення, обліку та розпоряджання грошовими коштами так званого злодійського общака.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито та повідомлено про підозру так званому смотрящому за ДУ "Київський слідчий ізолятор" і його спільнику за фактом встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 28, ст. 255-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані з використанням "авторитету" у злочинному світі встановили та поширювали злочинний вплив у суспільстві та серед осіб, які утримуються в СІЗО. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, один з них набув статусу так званого "смотрящого" за установою", – йдеться у повідомленні.

Разом зі спільником, який був на волі, вони налагодили діяльність зі збору, накопичення, обліку та розпоряджання грошовими коштами – так званим злодійським общаком. Ці кошти розподіляли на потреби осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі. Також кошти "злодійського общака" підозрювані використовували на придбання і переправлення до установи алкоголю та іншої продукції і предметів, заборонених внутрішніми правилами.

Нагадаємо, на початку листопада на Сумщині поліція повідомила про підозру групі "смотрящих", які підозрюються у поширенні злочинного впливу та вимагання коштів з арештантів СІЗО.