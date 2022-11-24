Українські біженці в Італії: «Держава не знає, що з нами робити»
Українські біженці в Італії: «Держава не знає, що з нами робити»
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
ГоловнаПраво

"Смотрящого" та його спільника підозрюють у встановленні та поширнні злочинного впливу серед осіб, які утримуються в СІЗО

Вони налагодили діяльність зі збору, накопичення, обліку та розпоряджання грошовими коштами так званого злодійського общака.

"Смотрящого" та його спільника підозрюють у встановленні та поширнні злочинного впливу серед осіб, які утримуються в СІЗО
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито та повідомлено про підозру так званому смотрящому за ДУ "Київський слідчий ізолятор" і його спільнику за фактом встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 28, ст. 255-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані з використанням "авторитету" у злочинному світі встановили та поширювали злочинний вплив у суспільстві та серед осіб, які утримуються в СІЗО. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, один з них набув статусу так званого "смотрящого" за установою", – йдеться у повідомленні.

Разом зі спільником, який був на волі, вони налагодили діяльність зі збору, накопичення, обліку та розпоряджання грошовими коштами – так званим злодійським общаком. Ці кошти розподіляли на потреби осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі. Також кошти "злодійського общака" підозрювані використовували на придбання і переправлення до установи алкоголю та іншої продукції і предметів, заборонених внутрішніми правилами.

Нагадаємо, на початку листопада на Сумщині поліція повідомила про підозру групі "смотрящих", які підозрюються у поширенні злочинного впливу та вимагання коштів з арештантів СІЗО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також