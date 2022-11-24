"Смотрящого" та його спільника підозрюють у встановленні та поширнні злочинного впливу серед осіб, які утримуються в СІЗО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора викрито та повідомлено про підозру так званому смотрящому за ДУ "Київський слідчий ізолятор" і його спільнику за фактом встановлення та поширення злочинного впливу (ч. 2 ст. 28, ст. 255-1 КК України).
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, підозрювані з використанням "авторитету" у злочинному світі встановили та поширювали злочинний вплив у суспільстві та серед осіб, які утримуються в СІЗО. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, один з них набув статусу так званого "смотрящого" за установою", – йдеться у повідомленні.
Разом зі спільником, який був на волі, вони налагодили діяльність зі збору, накопичення, обліку та розпоряджання грошовими коштами – так званим злодійським общаком. Ці кошти розподіляли на потреби осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі. Також кошти "злодійського общака" підозрювані використовували на придбання і переправлення до установи алкоголю та іншої продукції і предметів, заборонених внутрішніми правилами.
Нагадаємо, на початку листопада на Сумщині поліція повідомила про підозру групі "смотрящих", які підозрюються у поширенні злочинного впливу та вимагання коштів з арештантів СІЗО.