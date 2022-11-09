Їм загрожує до 15-ти років ув’язнення.

У Сумській області поліція повідомила про підозру групі “смотрящих”, які підозрюються у поширенні злочинного впливу та вимагання коштів з арештантів СІЗО.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як встановили правоохоронці, маючи певний “авторитет” у кримінальному колі та перебуваючи у СІЗО, 44-річний неодноразово засуджений отримав статус так званого смотрящого за установою. Згодом призначив собі двох “помічників” – “смотрящіх” за корпусами.

Останні під кураторством свого лідера контролювали процеси в середовищі засуджених, дотримання ними “злодійських традицій”, злочинні схеми, збір коштів до “общаку”, вимагання грошей з утриманців СІЗО.

Ті, хто відмовлявся виконувати вказівки “авторитетів”, зазнавали психологічного тиску та фізичного насилля.

Оперативники та слідчі зібрали доказову базу причетності фігурантів до злочинів, яка стала підставою повідомлення їм про підозру. Трьом “смотрящим” інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1 (поширення та встановлення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Раніше їм було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, з початку війни поліцейські зареєстрували 212 тисяч кримінальних правопорушень.