Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу, на суму понад 1,6 млн грн

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему продажу автомобілів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

Для цього він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів умесенджері Telegram та на сайті OLX.

Після обшуків приміщень автосалону, які він використовував для продажу, вилучено сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

Фото: Офіс генпрокурора

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Досудове розслідування проводять детективи Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень використання гуманітарної допомоги.