Викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу, на суму понад 1,6 млн грн
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний налагодив схему продажу автомобілів, ввезених на територію України у вигляді гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.
Для цього він створив групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів умесенджері Telegram та на сайті OLX.
Після обшуків приміщень автосалону, які він використовував для продажу, вилучено сім позашляховиків, а також документацію, яка свідчить про їх ввезення на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.
Досудове розслідування проводять детективи Бюро економічної безпеки України.
Нагадаємо, у вересні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень використання гуманітарної допомоги.