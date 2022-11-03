Івано-Франківщина отримала генератори від Союзу українців у Румунії

Союз українців у Румунії передав Івано-Франківщині 11 генераторів.

Про це розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Прилади - різної потужності, їх передадуть в резерв області.

За словами Онищук, об'єкти критичної інфраструктури в області наразі забезпечені генераторами.

"Але ми робимо напрацювання, щоб були резерви на випадок надзвичайних ситуацій", - додала очільниця ОВА.

Нагадаємо, Іспанія передає Україні 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення лікарень. А Чехія профінансує придбання дизельних генераторів для Харківської та Дніпропетровської областей.