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Івано-Франківщина отримала генератори від Союзу українців у Румунії

Пристрої відправлять в обласний резерв.

Івано-Франківщина отримала генератори від Союзу українців у Румунії
Фото: Telegram/Світлана Онищук

Союз українців у Румунії передав Івано-Франківщині 11 генераторів.

Про це розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Прилади - різної потужності, їх передадуть в резерв області.

За словами Онищук, об'єкти критичної інфраструктури в області наразі забезпечені генераторами. 

"Але ми робимо напрацювання, щоб були резерви на випадок надзвичайних ситуацій", - додала очільниця ОВА.

Нагадаємо, Іспанія передає Україні 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення лікарень. А Чехія профінансує придбання дизельних генераторів для Харківської та Дніпропетровської областей.

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