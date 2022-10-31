Чехія виділить гроші на дизельні генератори для двох областей України

Чехія профінансує купівлю дизельних генераторів для Харківської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прем‘єр-міністра Чехії Петра Фіалу.
“Україні потрібно набагато більше, я це бачив сьогодні, коли Росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, тому ми швидко відреагували на невідкладні потреби України для того, щоб замістити ту електроенергію, якої зараз бракує у звʼязку з руйнуванням інфраструктури, і пропонуємо Україні 20 млн крон (817 тисяч євро, - ред.) на дизельні генератори для Харківської і Дніпропетровської областей”, - сказав Фіала.
Він додав, що Чехія залучиться до післявоєнної реконструкції і поновлення Дніпропетровської області.
Також сторони домовилися про співробітництво в економіці, енергетиці, охорони здоровʼя та інших галузях.
Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.