В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
ГоловнаСуспільствоВійна

Чехія виділить гроші на дизельні генератори для двох областей України

Після війни Чехія допоможе відновлювати Дніпропетровщину.

Чехія виділить гроші на дизельні генератори для двох областей України
Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG

Чехія профінансує купівлю дизельних генераторів для Харківської та Дніпропетровської областей. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прем‘єр-міністра Чехії Петра Фіалу.

“Україні потрібно набагато більше, я це бачив сьогодні, коли Росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України, тому ми швидко відреагували на невідкладні потреби України для того, щоб замістити ту електроенергію, якої зараз бракує у звʼязку з руйнуванням інфраструктури, і пропонуємо Україні 20 млн крон (817 тисяч євро, - ред.) на дизельні генератори для Харківської і Дніпропетровської областей”, - сказав Фіала.

Він додав, що Чехія залучиться до післявоєнної реконструкції і поновлення Дніпропетровської області.

Також сторони домовилися про співробітництво в економіці, енергетиці, охорони здоровʼя та інших галузях.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також