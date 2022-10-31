Слідчі оголосили підозру двом мешканцям Миколаєва, які підтримували агресію РФ проти України, - МВС

Це 51-річний чоловік і 75-річна жінка.

Оголошено про підозру двом миколаївцям, які підтримували російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Поліція встановила, що 51-річний чоловік займав антиукраїнську позицію та підтримував дії держави-агресора у проведенні агресивної війни проти України.

"Він вів особисте листування з певним колом осіб, виготовляв та поширював контент на підтримку дій російських окупантів, а також виправдовував та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Іншою фігуранткою є 75-річна жінка.

"Вона у соціальній мережі поширювала публічні заклики до підтримання рішень та дій РФ, у тому числі щодо тимчасової окупації", - інформують у МВС.

Нагадаємо, до 15 років засуджено зрадницю, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва. Вона працювала над маршрутами для прихованого "прориву" російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію.