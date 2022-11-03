Червоний Хрест допоможе Ірпеню реконструювати каналізацію

Влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він зазначив, що ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі міста та інших господарчих об'єктів Ірпіньводоканалу.

Маркушин розповів, що навесні МКЧХ вже виділив понад 20 млн гривень на облаштування водогону з Києва в Ірпінь. Також Ірпіньводоканал отримав від МКЧХ чотири одиниці великогабаритної спецтехніки, два робочі автомобілі для КПП "Теплоенергопостач".

Також зараз МКЧХфінансує реконструкцію покрівель в чотирьох багатоквартирних будинках міста та заміну вікон у ще двох.

Нагадаємо, за сприяння “Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста України” Київська область отримає понад 1 000 дров’яних опалювальних печей.