У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ

"У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, c 8 рот остались 45... А эта война – артиллерийская", - йдеться в розповіді росіянина.

Російські окупанти панікують через ефективну роботу української артилерії. Живим залишається один росіянин із 20.

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбників, яку оприлюднила Служба безпеки України.

"У нас людей просто нету... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, c 8 рот остались 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "ураганы", "смерчи", "сорнадо", "вихри" вообще не затыкаются", – розповів окупант, який воює на Донецькому напрямку.

Його співрозмовник зауважив, що російські військові стріляти не вміють.

"У них (Сил оборони України - Ред.) артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР напополам. А наши ваще, них*я стрелять не умеют. Я-то думаю как бы съ*баться побыстрее отсюда", – висловив намір загарбник.

В Службі безпеки наголосили - рекомендують усім росіянам, які не хочуть "бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікати із прийняттям єдино правильного рішення". СБУ закликала здатися окупантів у полон.

Нагадаємо, російська військовополонена розповіла, що росіяни залишають своїх поранених медиків стікати кров’ю на полі бою.

У РФ вичерпуються запаси ракет для обстрілів України. Так, "іскандерів" лишилося близько 13%, "калібрів" – 43%, Х-101 і 555 – приблизно 45%.