Російська полонена: армія РФ залишає своїх медиків стікати кров’ю на полі бою

Жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на власному досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – лише черговий міф росіян.

Росіяни залишають своїх поранених медиків стікати кров’ю на полі бою.

Про це йдеться в опублікованому СБУ уривку допиту російської військовополоненої.

Спецслужба повідомляє, що жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на власному досвіді переконалася, що "мы своих не бросаем" – лише черговий міф росіян.

У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою.

"«Обещали, что таки заберут... Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, – прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут", – розповідає полонена.

Її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики "ДНР" захопили в полон російського військового і вимагали в його рідних викуп. Загарбника схопили, коли той пішов у місто по самогонку.