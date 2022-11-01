Через збройну агресію РФ загинули ще п’ятеро українців

Минулої доби, 31 жовтня, російські військові вбили п’ять в поранили дев’ять українців.
Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 31 листопада:
- Донецька область – 4 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 3 поранених;
- Миколаївська область – 1 загиблий, 5 поранених;
- Харківська область – 1 поранений;
Нагадаємо, учора окупанти атакували шість населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Бахмут, селище Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Карлівка і Бердичі.