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Через збройну агресію РФ загинули ще п’ятеро українців

Дев’ятеро людей дістали поранення.

Через збройну агресію РФ загинули ще п’ятеро українців
Фото: ОП

Минулої доби, 31 жовтня, російські військові вбили п’ять в поранили дев’ять українців.

Про це повідомили в Офісі президента з посиланням на дані військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 31 листопада:

  • Донецька область – 4 загиблих (у т.ч. виявлено 1 вбитого раніше), 3 поранених;
  • Миколаївська область – 1 загиблий, 5 поранених;
  • Харківська область – 1 поранений;

 

Нагадаємо, учора окупанти атакували шість населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Бахмут, селище Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Карлівка і Бердичі.

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