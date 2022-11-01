Учора російська армія втратила близько 600 військових, – Генштаб

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 698 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16) од,

артилерійських систем – 1 730 (+2) од,

РСЗВ – 383 (+0) од,

засоби ППО ‒ 197 (+0) од,

літаків – 276 (+1) од,

гелікоптерів – 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),

крилаті ракети ‒ 397 (+45),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.