Учора російська армія втратила близько 600 військових, – Генштаб

Минулої доби Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 698 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16) од,
- артилерійських систем – 1 730 (+2) од,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 197 (+0) од,
- літаків – 276 (+1) од,
- гелікоптерів – 257 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),
- крилаті ракети ‒ 397 (+45),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).
Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.