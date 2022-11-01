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Учора російська армія втратила близько 600 військових, – Генштаб

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Учора російська армія втратила близько 600 військових, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

Минулої доби Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 72 470 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 698 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 501 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1 730 (+2) од,
  • РСЗВ – 383 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 197 (+0) од,
  • літаків – 276 (+1) од,
  • гелікоптерів – 257 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 415 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 397 (+45),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 143 (+15) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 154 (+0).

 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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