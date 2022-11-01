Унаслідок російського обстрілу цивільних портових буксирів у Миколаївській області загинули двоє людей

Обстріл росіянами портових цивільних буксирів на Очаківському напрямку є актом тероризму. Унаслідок цих обстрілів загинули дві людини, одна була поранена, доля ще однієї людини невідома.

Ворог продовжує нищити промислову інфраструктуру, зокрема портову в Миколаївській області. Про це начальниця Обʼєднаного координаційного прецсентру Сил оборони України "Південь", капітан 1 рангу Наталя Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що для захисту кораблів з українським збіжжям на експорт недостатньо забезпечити їх супровід військовими кораблями, оскільки більшість уражень завдається з повітря.

"Тобто нам потрібно протиповітряна оборона, це такі системи, які можуть нести корабельно-катерний склад, якщо він ними обладнаний. Якщо це буде забезпечено, то тоді так, це має сенс. А якщо це буде просто наявність кораблів поруч, то в принципі у цивілізованому суспільстві достатньо міжнародних гарантій, які даються. Зокрема, які покривали роботу зернової ініціативи з боку Організації Обʼєднаних Націй і Туреччини", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, в суботу Росія заявила про вихід з зернової угоди, відповідно до якої гарантувала безпеку проходження суден з українським збіжжям на експорт. Попри це, вчора з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден і 354,5 тоннами агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.