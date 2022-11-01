Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російського обстрілу цивільних портових буксирів у Миколаївській області загинули двоє людей

Одна людина поранена, одну розшукують. 

Унаслідок російського обстрілу цивільних портових буксирів у Миколаївській області загинули двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: www.facebook.com/lilya.alr

Обстріл росіянами портових цивільних буксирів на Очаківському напрямку є актом тероризму. Унаслідок цих обстрілів загинули дві людини, одна була поранена, доля ще однієї людини невідома. 

Ворог продовжує нищити промислову інфраструктуру, зокрема портову в Миколаївській області. Про це начальниця Обʼєднаного координаційного прецсентру Сил оборони України "Південь", капітан 1 рангу Наталя Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону. 

Вона зазначила, що для захисту кораблів з українським збіжжям на експорт недостатньо забезпечити їх супровід військовими кораблями, оскільки більшість уражень завдається з повітря.

"Тобто нам потрібно протиповітряна оборона, це такі системи, які можуть нести корабельно-катерний склад, якщо він ними обладнаний. Якщо це буде забезпечено, то тоді так, це має сенс. А якщо це буде просто наявність кораблів поруч, то в принципі у цивілізованому суспільстві достатньо міжнародних гарантій, які даються. Зокрема, які покривали роботу зернової ініціативи з боку Організації Обʼєднаних Націй і Туреччини", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, в суботу Росія заявила про вихід з зернової угоди, відповідно до якої гарантувала безпеку проходження суден з українським збіжжям на експорт. Попри це, вчора з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден і 354,5 тоннами агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також