Росія вербує афганських солдатів спецназу, які воювали разом з американськими військами, а потім втекли до Ірану після хаотичного виведення сил США торік.
Про це пише Associated Press з посиланням на трьох колишніх афганських генералів.
За їхньою інформацією, росіяни хочуть залучити тисячі колишніх елітних афганських командос до “іноземного легіону”, пропонуючи щомісячну оплату в розмірі 1500 доларів.
Військовим обіцяють "безпечні гавані", щоб вони могли уникнути депортації додому, де їх вб’ють таліби.
“Вони не хочуть йти воювати, але в них немає вибору”, – сказав один із генералів Абдул Раоф Аргандівал.
Інший генерал, Хібатулла Алізай, останній головнокомандувач афганської армії до приходу Талібану, зазначив, що росіянам також допомагає колишній командир афганського спецназу, який жив у Росії та розмовляє мовою окупантів.
Нагадаємо, так званий кухар Путіна, засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин тисне на російську владу, аби вона збільшила фінансування найманців, що воюють проти України.