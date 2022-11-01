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Росія вербує афганських командос, яких тренували США, – Associated Press

Вони не хочуть воювати, але бояться депортації з Ірану.

Росія вербує афганських командос, яких тренували США, – Associated Press
Афганські солдати під час операції проти бойовиків Талібану в Кандагарі, 2019 рік
Фото: ЕРА/UPG

Росія вербує афганських солдатів спецназу, які воювали разом з американськими військами, а потім втекли до Ірану після хаотичного виведення сил США торік.

Про це пише Associated Press з посиланням на трьох колишніх афганських генералів.

За їхньою інформацією, росіяни хочуть залучити тисячі колишніх елітних афганських командос до “іноземного легіону”, пропонуючи щомісячну оплату в розмірі 1500 доларів.

Військовим обіцяють "безпечні гавані", щоб вони могли уникнути депортації додому, де їх вб’ють таліби.

“Вони не хочуть йти воювати, але в них немає вибору”, – сказав один із генералів Абдул Раоф Аргандівал.

Він додав, що близько 12 солдатів в Ірані, з якими він переписувався, найбільше бояться депортації. Аргандівал розповів, що вербуванням керує приватна військова кампанія "Вагнера". 

Інший генерал, Хібатулла Алізай, останній головнокомандувач афганської армії до приходу Талібану, зазначив, що росіянам також допомагає колишній командир афганського спецназу, який жив у Росії та розмовляє мовою окупантів.

Нагадаємо, так званий кухар Путіна, засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин тисне на російську владу, аби вона збільшила фінансування найманців, що воюють проти України.

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