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Унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки, дитячий садок, аптека і банк

На Дніпропетровщині понад 40 000 сімей залишилися без світла.

Унаслідок російських обстрілів у Нікополі пошкоджені будинки, дитячий садок, аптека і банк
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Протягом ночі росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину… Били з “градів” та важкої артилерії по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, людей не зачепило”, – поінформував він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 – без світла. Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі”, – зауважив Резніченко.

Нагадаємо, вночі 31 жовтня росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії. Є загиблі і поранені. 

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