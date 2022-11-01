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На Донеччині виявили тіло ще одного загиблого під час окупації цивільного

Тіло загиблого було знайдене у Рубцях.

На Донеччині виявили тіло ще одного загиблого під час окупації цивільного
Фото: Харківська обласна прокуратура

Учора російські військові вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 31 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. Дві людини загинули в Бахмуті і одна – у Кураховому”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації – у Рубцях. Ще три людини за вчора отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, рятувальники завершили розбирати завали на території Святогірської лаври на Донеччині, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів. В результаті було виявлено тіла трьох загиблих.

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