На Донеччині виявили тіло ще одного загиблого під час окупації цивільного

Учора російські військові вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 31 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. Дві людини загинули в Бахмуті і одна – у Кураховому”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації – у Рубцях. Ще три людини за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, рятувальники завершили розбирати завали на території Святогірської лаври на Донеччині, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів. В результаті було виявлено тіла трьох загиблих.