На Донеччині виявили тіло ще одного загиблого під час окупації цивільного

Тіло загиблого було знайдене у Рубцях.

Учора російські військові вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 31 жовтня стало відомо про трьох мирних жителів Донеччини, убитих росіянами. Дві людини загинули в Бахмуті і одна – у Кураховому”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявили тіло одного цивільного, загиблого під час окупації – у Рубцях. Ще три людини за вчора отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, рятувальники завершили розбирати завали на території Святогірської лаври на Донеччині, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів російських окупантів. В результаті було виявлено тіла трьох загиблих.