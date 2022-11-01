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На Полтавщині застосували аварійне відключення електроенергії

Воно охоплює всі 10 черг.

На Полтавщині застосували аварійне відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

Уранці 1 листопада у Полтавській області застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг”, – йдеться у повідомленні.

 

Очільник ОВА додав, що погодинні відключення сьогодні не застосовували.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Полтавою були збиті чотири російських дрони. Вони впали на цивільні об’єкти. Спалахнула пожежа, жертв немає. 

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