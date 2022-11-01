На Полтавщині застосували аварійне відключення електроенергії

Уранці 1 листопада у Полтавській області застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг”, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що погодинні відключення сьогодні не застосовували.

Нагадаємо, сьогодні вночі над Полтавою були збиті чотири російських дрони. Вони впали на цивільні об’єкти. Спалахнула пожежа, жертв немає.