У Києві повністю відновлене енергопостачання і водопостачання, – Кличко

Станом на ранок 1 листопада водопостачання та енергопостачання у Києві повністю відновлене.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Дякую фахівцям Київводоканалу та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці”, – поінформував міський голова.

Кличко додав, що енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки є значний дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора.

Нагадаємо, через ракетну атаку росіян учора станом на 17-ту годину у Києві без світла залишалося 270 000 квартир, 40% киян не мали води.