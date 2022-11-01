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У Києві повністю відновлене енергопостачання і водопостачання, – Кличко

Однак вимкнення електроенергії надалі застосовуватимуть.

У Києві повністю відновлене енергопостачання і водопостачання, – Кличко

Станом на ранок 1 листопада водопостачання та енергопостачання у Києві повністю відновлене.

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Дякую фахівцям Київводоканалу та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці”, – поінформував міський голова.

 

Кличко додав, що енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки є значний дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора.

Нагадаємо, через ракетну атаку росіян учора станом на 17-ту годину у Києві без світла залишалося 270 000 квартир, 40% киян не мали води.

 

 

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