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Росія, схоже, перекинула в Білорусь ракети "Кинджал" і літаки для їх запуску, – британське Міноборони

Москва могла піти на це, аби показати Заходу дедалі більшу співучасть Мінська у війні. 

Росія, схоже, перекинула в Білорусь ракети "Кинджал" і літаки для їх запуску, – британське Міноборони
Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Росія могла перекинути в Білорусь ракети "Кинджал". Дані з супутників свідчать про те, що реактивні літаки МіГ-31К FOXHOUND "майже напевно" стояли на білоруському аеродромі Мачуліщі 17 жовтня, а поруч зберігалася велика каністра. 

Ймовірно, каністра повʼязана з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY ("Кинджал") – боєприпасу, для перенесення якого пристосовано МіГ-31К. Вона має радіус дії понад 2000 км, що дає росіянам невелику додаткову перевагу у враженні додаткових цілей в Україні.  

"Росія розміщує KILLJOY з 2018 року, але раніше він не розгортався в Білорусі. Росія час від часу запускала цю зброю під час війни в Україні, але запаси, ймовірно, дуже обмежені", – вважає британське міністерство оборони. 

Росія продовжує використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. Британська розвідка не виключає, що росіяни розгорнули в Білорусі цей боєприпас, аби показати заходу, що Мінськ стає дедалі більшим співучасником війни. 

Росія за час повномасштабного вторгнення декілька разів била по Україні аеробалістичними "Кинджалами" – найновішим типом ракет, який є в армії ворога. 

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