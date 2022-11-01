Головне за ніч. Вівторок, 1 листопада

Вибухи на Полтавщині, обстріл Миколаєва, відновлення енергопостачання в Києві.

Ранок знову почався з масштабної повітряної тривоги. Повідомляється про активність ворожої авіації над територією Білорусі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби авіація Сил оборони завдала по ворогу 14 ударів.

Противник упродовж доби завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 50 населених пунктів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 1 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили України ліквідували понад 600 окупантів, 12 танків, 4 гелікоптери, літак і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 72 470 військових.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 1 листопада в Полтаві чули вибухи, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Згідно з оновленою інформацією, чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Полтавську область атакували цієї ночі близько десяти безпілотників. Три "шахеди" збили винищувачі, ще три - сили територіальної оборони. Дані уточнюються.

Цієї ночі російська армія обстріляла системами С300 середмістя Миколаєва.

"На жаль, є жертви серед мирного населення. Влучили просто в середмістя, пошкоджено навчальні заклади і приватні будинки", – повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталя Гуменюк.

Вогонь вівся з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграм, що, за попередніми даними, загинула одна жінка.

"Частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу", – зазначив Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграм додав, що загибла намагалась сховатись від обстрілів у ванній кімнаті.

Станом на ранок 1 листопада водопостачання та енергопостачання у Києві повністю відновлене.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили. Дякую фахівцям Київводоканалу та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці”, – повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки є значний дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора.

Нагадаємо, через ракетну атаку росіян учора станом на 17-ту годину у Києві без світла залишалося 270 000 квартир, 40% киян не мали води.

Група військовослужбовців США нещодавно почала перевіряти на місцях, чи в Україні належним чином обліковують зброю, надану західними країнами.

Вже відбулося кілька інспекцій, які провели аташе з питань оборони США та команда Управління оборонного співробітництва США, розташована в Києві.

Повідомляється, що українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та сприяли перевіркам.

Ці зусилля є частиною ширшої кампанії США, оголошеної минулого тижня Державним департаментом, і спрямованої на те, щоб зброя, надана Україні, не опинилася в руках російських військ, їхніх ставлеників чи інших екстремістських груп.

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